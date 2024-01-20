بعد استهداف قادة إيرانيين فى دمشق.. خبير شئون إسرائيلية يحذر من أمر خطير

قال عادل شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن تطورات الأحداث في الأيام الأخيرة الماضية، تشير إلى احتمالة انزلاق الأمور، إلى حالة اشتباك في أكثر من جغرافيا في المنطقة، وبالشرق الأوسط، لافتا إلى استمرار الحرب في غزة، وتداعياتها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان ممكن أن تتطور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "لإسرائيل مصلحة كبيرة في تأزم الموقف لأكثر من سبب، الخلافات الداخلية في إسرائيل، والتناقضات التي تزداد يوميًا، والتي من مصلحتها اتساع رقعة الحرب لتصفية جزء منها".

وتابع: "ما يحدث بالإدارة الأمريكية والحديث العلني داخل إسرائيل بتوريط إسرائيل في مواجهات بالمنطقة، وكل هذه الأمور تعزز أن تذهب المنطقة إلى مواجهات مفتوحة".

وواصل: "لمسنا جزءا من تلك المواجهات المفتوحة، من خلال استهداف الحوثيين السفن الأمريكية، ورد الأخيرة عليها بالتحالف مع بريطانيا، ما أدى إلى استهداف الحوثيين السفن الأمريكية والبريطانية، وليست السفن التي تصل إلى الموانئ الإسرائيلية فقط".

وأكد عادل شديد، خبير في الشئون الإسرائيلية، أن تطور الأحداث الأخيرة من الاستهداف في أربيل، إلى الغارة الإسرائيلية لأحد المنازل في دمشق، وهو استهداف صريح لقادة ومسئولين إيرانيين، من المتوقع أن يؤدي إلى انفجار في المنطقة.