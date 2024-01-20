السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد استهداف قادة إيرانيين فى دمشق.. خبير شئون إسرائيلية يحذر من أمر خطير

عادل شديد
عادل شديد

قال عادل شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن تطورات الأحداث في الأيام الأخيرة الماضية، تشير إلى احتمالة انزلاق الأمور، إلى حالة اشتباك في أكثر من جغرافيا في المنطقة، وبالشرق الأوسط، لافتا إلى استمرار الحرب في غزة، وتداعياتها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان ممكن أن تتطور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "لإسرائيل مصلحة كبيرة في تأزم الموقف لأكثر من سبب، الخلافات الداخلية في إسرائيل، والتناقضات التي تزداد يوميًا، والتي من مصلحتها اتساع رقعة الحرب لتصفية جزء منها".

وتابع: "ما يحدث بالإدارة الأمريكية والحديث العلني داخل إسرائيل بتوريط إسرائيل في مواجهات بالمنطقة، وكل هذه الأمور تعزز أن تذهب المنطقة إلى مواجهات مفتوحة".

وواصل: "لمسنا جزءا من تلك المواجهات المفتوحة، من خلال استهداف الحوثيين السفن الأمريكية، ورد الأخيرة عليها بالتحالف مع بريطانيا، ما أدى إلى استهداف الحوثيين السفن الأمريكية والبريطانية، وليست السفن التي تصل إلى الموانئ الإسرائيلية فقط".

وأكد عادل شديد، خبير في الشئون الإسرائيلية، أن تطور الأحداث الأخيرة من الاستهداف في أربيل، إلى الغارة الإسرائيلية لأحد المنازل في دمشق، وهو استهداف صريح لقادة ومسئولين إيرانيين، من المتوقع أن يؤدي إلى انفجار في المنطقة.

إيران دمشق سوريا إسرائيل تطورات التوتر

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مقتل قائد فيلق القدس ونائبه فى هجوم دمشق

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافي وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب