السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسرائيل تعود لسياسة الاغتيالات ضد المسئولين الإيرانيين (تفاصيل)

انفجار
انفجار

سلطت "القاهرة الإخبارية" الضوء على "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ضد المسئولين الإيرانيين"، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي: 

  • مسعود علي محمدي.. أستاذ مادة فيزياء الجسيمات في جامعة طهران، قتل في انفجار دراجة نارية مفخخة عام 2010.
  • مجيد شهرياري.. عالم فيزياء نووي وقتل عام 2010 بانفجار قنبلة في سيارته بطهران.
  • داريوش رضاني نجاد.. عالم نووي وقتل عام 2011 برصاص أطلقه مجهولان في طهران
  • حسن طهراني مقدم.. جنرال في الحرس الثوري قتل عام 2011 جراء استهداف أحد مستودعات الذخيرة بطهران.
  • مصطفى أحمدي روشان عالم نووي كان يعمل في موقع نطنز، وقتل عام 2012 في انفجار قنبلة بسيارته.
  • قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وقتل عام 2020 في ضربة بطائرة مسيرة بالعراق.
  • مسحن فخري زادة ويُلقب بمهندس القنبلة النووية الإيرانية، وقتل عام 2020 جراء استهداف سيارته قرب طهران.
  • حسن صياد خدابي، عقيد في الحرس الثوري، قتل عام 2022 برصاص أطلقه مجهولان في طهران.
  • رضا موسوي، أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا، قتل عام 2023 في غارة جوية على ريف دمشق.
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