إسرائيل تعود لسياسة الاغتيالات ضد المسئولين الإيرانيين (تفاصيل)

سلطت "القاهرة الإخبارية" الضوء على "سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ضد المسئولين الإيرانيين"، من خلال إنفوجراف جاء على النحو التالي:

مسعود علي محمدي.. أستاذ مادة فيزياء الجسيمات في جامعة طهران، قتل في انفجار دراجة نارية مفخخة عام 2010.

مجيد شهرياري.. عالم فيزياء نووي وقتل عام 2010 بانفجار قنبلة في سيارته بطهران.

داريوش رضاني نجاد.. عالم نووي وقتل عام 2011 برصاص أطلقه مجهولان في طهران

حسن طهراني مقدم.. جنرال في الحرس الثوري قتل عام 2011 جراء استهداف أحد مستودعات الذخيرة بطهران.

مصطفى أحمدي روشان عالم نووي كان يعمل في موقع نطنز، وقتل عام 2012 في انفجار قنبلة بسيارته.

قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وقتل عام 2020 في ضربة بطائرة مسيرة بالعراق.

مسحن فخري زادة ويُلقب بمهندس القنبلة النووية الإيرانية، وقتل عام 2020 جراء استهداف سيارته قرب طهران.

حسن صياد خدابي، عقيد في الحرس الثوري، قتل عام 2022 برصاص أطلقه مجهولان في طهران.

رضا موسوي، أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا، قتل عام 2023 في غارة جوية على ريف دمشق.