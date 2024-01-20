السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 لاتجارهم في الألعاب النارية عبر "فيس بوك"

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ضبطت  الأجهزة الأمنية 5 بالجيزة لقيامهم بالإتجار في الألعاب النارية وترويجها عبر موقع «فيس بوك»، وبحوزتهم أكثر من 33 ألف قطعة ألعاب نارية، بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين) بترويج الألعاب النارية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 50 قطعة ألعاب نارية وبمواجهتهما أقرا بتحصلهم على المضبوطات من 3 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 33 ألف قطعة ألعاب نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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