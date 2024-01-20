ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى القاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية» مقيمين بالقاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبحوزة أحدهما سيارة مُبلغ بسرقتها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة سيارات، وتصريف متحصلات نشاطهما الإجرامي لعميلين «سيئى النية- لأحدهما معلومات جنائية».

وتم ضبطهما وأرشدا عن عدد من السيارات «متحصلات جرائم السرقة» وكذا مجموعة من أجزاء سيارة تم تقطيعها وبيع أجزائها خردة، كما أرشد أحد العميلين عن سيارة «مبلغ بسرقتها» عثر عليها بدون الموتور والإطارات، فقام بسرقتها.