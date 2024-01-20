السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طارق شبل: الرقابة الدستورية حقيقة استقرت بوجدان الشعب المصري

مؤتمر قضاء المحكمة
مؤتمر قضاء المحكمة الدستورية العليا

قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم.

وأضاف شبل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب.

ولفت شبل إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جاوز بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية.

وأشار نائب الدستورية العليا إلى أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي إلى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أن تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.

وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.

الدكتور طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العلي المتحدث الرسمي المحكمة الدستورية العليا المؤتمر الصحفي دستور 2014

مواد متعلقة

رئيس "الدستورية العليا": المحكمة أرست 20 مبدأ أبرزها الفصل بين السلطات

المستشار بولس فهمى: المحكمة الدستورية تتخذ الدستور نبراسًا لأحكامها

نائب رئيس "الدستورية العليا": الدستور قانون أساسى يرسى المبادئ ورقابة القوانين

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافي وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب