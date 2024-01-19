نيفين مسعد لـ"الشاهد": الأسرة بزماننا كان لديها قيمة التعليم أساسية لتغيير الوضع الاجتماعى

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنها وقت كانت طالبة كانت تتحرك في سياق اجتماعي والتنشئة والأسرة كان لديها قيمة التعليم أساسية لتغيير الوضع الاجتماعي لأنها كانت من طبقة وسطى.

وأضافت “مسعد”، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوسيلة الوحيدة للحفاظ على المستوى أو رفعه كانت بالحفاظ على التعليم وكان ذلك في أسرتها وكل الأسر المحيطة وكذلك المجتمع كله وقتها، مؤكدة أنهم كانوا يجدون أنفسهم مدفوعين لذلك لأن هناك مستوى معين في التعليم يسعادها على ذلك، وكان المدرس والمدرسة يقوما بدورهما، وكانت الدروس الخصوصية نادرة والآن أصبحت أساسية.

وتابعت، أن الأسرة بنت المجتمع، وأنها كانت الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية سنة1974 وكانوا متأسسين وكان هناك اهتمام شديد بتكوين شخصية الطالب وليس تعليمه فقط، مشيرة إلى أنه كان لديهم حصة تسمى حصة الحياة كانوا يتحدثون فيها عن تجاربهم وما قرأوه خارج نطاق الدراسة وهذا ليس له علاقة بالتكوين الدراسي ولكن تشجع الطالب على اكتساب مهارات التواصل وكانوا يتخرجون من المدرسة جاهزين للجامعة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.