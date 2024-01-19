الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد لـ"الشاهد": الطلاب يتلقون معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعى وهذا فى منتهى الخطورة

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت  نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنها عندما ترى الطلاب الآن يكون لديها مزيد من المشاعر المتضاربة، مشيرة إلى أن الشباب أحيانًا يفاجئونها بأسئلة وأفكار لا تعمل حسابها.

وأضافت “مسعد”، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الممارسات المقترنة بالجيل الجديد تتخوف من الاستسهال فيها وعدم حضور المحاضرات واعتمادهم على الألة بدلًا من الإعداد والتحضير للعرض، مشيرة إلى أنها تجد الطالب يقرأ من هاتفه وعندما تطالبه بالتحضير يعتبرونها كائن من الفضاء.

وأكدت أن الملعومات الأساسية لدى الطلاب يتلقونها من مواقع التواصل الاجتماعي وهذا في منتهى الخطورة لأنها يختلط فيها الحابل والنابل ومسألة التدقيق في منتهى الأهمية خاصة مع وسائل التطور في مجال الذكاء الاصطناعي لأنه من الممكن أن يزيف الحقائق.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

نيفين مسعد الملعومات الطلاب يتلقونها مواقع التواصل الاجتماعي الجيل الجديد

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