متى يبدأ شهر شعبان في عام 2024؟ والأعمال المستحبة

عدد الأيام المتبقية على شهر شعبان 2024 ومتى يبدأ شهر شعبان في عام 2024؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الكثيرين مع اقتراب نهاية الأسبوع الأول من شهر رجب، وقد ذكرت فضل صيام شهر شعبان في السنة النبوية، حيث يُرفع فيه الأعمال، والسؤال الآخر هو كم يتبقى على شهر شعبان من العام 1445 هجريًا؟.

متى يبدأ شهر شعبان في عام 2024؟

في عام 2024، يوافق يوم الحادي عشر من فبراير بداية شهر شعبان، وهو الشهر الثامن في التقويم الهجري، ويستمر حتى اليوم العاشر من شهر مارس، والذي يوافق الثلاثين من الشهر الثامن في عام 1445 هـ وفقًا للحسابات الفلكية.

فضل شهر شعبان



في فضل شهر شعبان ذكر أنه من الأوقات التي فضلها الله -عز وجل- عن الكثير من الأوقات، ومن الأمثلة على الأوقات المفضلة أيضا شهر رمضان والعشر الأواخر وليلة القدر، والعشرة الأوائل من ذي الحجة. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء"، ومن فضائل شهر شعبان كثرة الصيام فيه، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه، كما روت عائشة رضي الله عنها.

فضل الصيام في شهر شعبان

في بيان صادر عن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يطرح السؤال حول كيفية الاستعداد لاستقبال شهر شعبان 2024. يعتبر شهر شعبان شهرًا مباركًا، حيث يتم فيه رفع الأعمال إلى الله تعالى. وقد كان النبي محمد ﷺ يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى سأله الصحابي الجليل أسامة بن زيد عن سبب ذلك، فأجابه النبي ﷺ قائلًا: "ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

الأعمال المستحبة خلال شهر شعبان

يمكننا الاستفادة من شهر شعبان في التحضير لاستقبال شهر رمضان من خلال عدة أمور، مثل تنظيم اليوم وتقسيمه إلى فترات مختلفة بين النهار والليل. كما يمكننا التدرب على الصيام والتلاوة والقيام والذكر والدعاء، وأداء العبادات والطاعات الأخرى.

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