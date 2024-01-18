الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ضمن خطة تعميق التصنيع المحلي..الإسكندرية للحراريات تخطط لإنشاء مصنع جديد للسيراميك

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال

تخطط شركة الإسكندرية للحرارايات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل إنشاء خط إنتاج جديد للسيراميك وفقا لتقرير خاص بمشروع الموازنة التقديرية لعام 2023/2024 حصلت عليه الدستور.

ووفقا للتقرير الخاص بمشروع الموازنة التقديرية لشركة الإسكندرية للحراريات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فإن الشركة تخطط أيضا لإنشاء خط إنتاج المنجنيز كربون.

واشتمل التقرير على خطة الشركة حتى يونيو 2024 والذي تستهدف فيه الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 442 مليون جنيه بخلاف تحقيق صافي ربح بقيمة 30 مليون جنيه وذلك خلال العام المالي 2023/2024.

وتدخل شركة الإسكندرية للحراريات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية خطة تطوير قطاع الأعمال العام في إطار العمل على زيادة الإنتاج وتنمية الصناعة المحلية والعمل على زيادة الصادارات.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام إحداث إصلاح شامل بشركاتها التابعة في إطار العمل على زيادة الربحية والإنتاج وزيادة الإيرادات والعمل على تنمية الاستثمارات مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في العمل على تنمية الاستثمار المحلي وفقا لتوجه الدولة الحالي بشأن مشاركة القطاع الخاص والعمل على تنمية الاستثمارات وزيادة الصادارات وجلب العمل من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية آليت تشهدها البلاد حاليا على خلفية الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وأثرت على نسبة التضخم ونقص العملة الصعبة مما دفع الحكومة إلى العمل على وجود حلول خاصة بجلب العملة الصعبة عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص مع العمل على تطوير شركات قطاع الأعمال العام وطرحها في برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف منه الدولة جمع حصيلة دولارية تمكنها من الخروج من أزمة الدولار.

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