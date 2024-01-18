وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصانع أدوية جديدة بالتعاون مع شركات أجنبية (خاص)

كشف المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة تطوير مصانع الأدوية الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقال وزير قطاع الأعمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الهدف الرئيسي لتطوير صناعة الدواء الحكومي هو توفير الأدوية غير الموجودة في السوق، حيث من المقرر إنشاء وتطوير خطوط إنتاج لخفض فاتورة الاستيراد، ونعمل على إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس الدم بالتعاون مع اليابان عبر شركة الإسكندرية للأدوية.

وأكد أنه سيتم إنتاج الأدوية البيولوجية في مصانع شركة النيل للأدوية، وهي أدوية الضغط والسكر مع الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، موضحًا أنه سيتم إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بشراكة أوروبية أسترالية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مصنع كبير لإنتاج خامات الأدوية بشراكة هندية، حيث يتم استيراد خامات الأدوية من الصين والهند لكن عقب إنشاء المصنع سيسهم في توفير خامات الأدوية في مصر، ما يخفض فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أنه تم نقل شركات التجارة لهيئة الشراء الموحد وهي شركتا الجمهورية والمصرية للأدوية، بينما سيتم طرح حصص وتطوير شركتي سيد والمستحضرات الطبية بالتعاون مع القطاع الخاص.

تحديث البنية التحتية في المصانع وخطوط إنتاج الأدوية

وأوضح أنه تم العمل على تحديث البنية التحتية في المصانع وخطوط إنتاج الأدوية، مشيرًا إلى أن الهدف من التحديث هو الوصول إلى تطبيق مواصفات التصنيع الجيد من أجل التوسع في صادرات الأدوية.

وأكد أنه تعتبر صناعة الأدوية من الصناعات الحيوية التي تلعب دورًا حيويًا في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الدواء للمواطنين، وتعتبر مصر واحدة من الدول التي تسعى جاهدة لتطوير وتحسين صناعتها الدوائية الحكومية.

كما أكد أنه تبنت الحكومة المصرية استراتيجية واضحة لتعزيز صناعة الأدوية، من خلال إنشاء بيئة استثمارية ملائمة وتوفير الدعم والتشجيع للشركات الدوائية الحكومية من خلال تقديم الحوافز المالية.

واختتم أنه اهتمت الحكومة بتحديث البنية التحتية لمصانع الأدوية الحكومية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات في عمليات التصنيع والفحص وضمان الجودة بالتعاون مع الشركات العالمية.

