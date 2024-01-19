الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لما يعتبر القصب من علامات الاحتفال بعيد الغطاس المجيد؟

قصب السكر
قصب السكر

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الأعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، إذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

لما يعتبر القصب من علامات الاحتفال بعيد الغطاس المجيد؟

إبراهيم عبد المسيح، الحاصل على دبلوم معهد الرعاية والتربية الكنسية، شعبة علوم ونصوص الكتاب المقدس، فسر في تصريح خاص لـ"الدستور" سبب تعلق الأقباط بقصب السكر في احتفالات عيد الغطاس المجيد.

وقال إن السبب في ذلك هو أن المصريين اعتادوا وضع بصمة شعبية لهم في كل احتفال ديني.

وأوضح أن القصب يشبه عماد المسيح في أن المسيح تعمد واقفا ومغمورا في الماء كليا، وهو ما يحدث مع قصب السكر، الذي يغمر في الماء بشكل كلي ليصبح ويصبح مذاقه أفضل، لذا يتناول الأقباط قصب السكر في عيد الغطاس احتفالا به.

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