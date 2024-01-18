مريض نفسى وراء ذبح كلب ضال فى الجيزة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات اعتداء مهتز نفسيًا بسلاح أبيض على كلب ضال.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من إحدى السيدات بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على "كلب ضال" بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة وقدمت مقطع فيديو بالواقعة، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، كما تبين أن المذكور يعانى من اضطراب نفسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.