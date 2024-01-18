تفاصيل قرار وزير الصناعة بتعيين عضو جديد في الغرفة التجارية بالجيزة

نشرت الوقائع المصرية قرار وزير الصناعة رقم 510 لسنة 2023 بتعيين عمرو محمد مصطفى الوليلي عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بدلًا من رأفت عبد المحسن محمد علي السقا حتى نهاية الدورة الانتخابية (2023 - 2027).

وصدر القرار رقم 510 لسنة 2023 وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة ٢٠١٥ بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 ؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١١١ لسنة ٢٠٢٣ بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة الانتخابية (2023 - 2027). وبناءً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين العدد المقرر لأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية ؛

قـــــــرر: ( المادة الأولى ) يُعين عمرو محمد مصطفى الوليلي عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة بدلًا من رأفت عبد المحسن محمد علي السقا حتى نهاية الدورة الانتخابية (2023 - 2027).

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح

يذكر انة كانت انتخابات الغرفة التجارية بالبحيرة قد شهدت إقبالا كبيرا وقت الانتخابات وتنافس قائمتان فى انتخابات الغرفة التجارية وهما قائمة العطاء وقائمة الأمل بالإضافة إلى مرشحين من خارج القائمتين هما حسن الحسيني ووليد الغرباوي.وضمت قائمة العطاء كلا من: فتحي مرسي، كفر الدوار، رئيس مجلس الغرفة السابق، وعاطف فراج، دمنهور، عضو المجلس الحالي، ومحمد صفار، إدكو، ناصر فيالة، كفر الدوار، على العجواني، رشيد، عبدالله أحمد تعلب، المحمودية، أسامة الصعيدى، دمنهور، صلاح قنطوش، شبراخيت.

وفيما ضمت قائمة الأمل كلًا من: أحمد عطية توتو، إدكو، أشرف إبراهيم سرحان، كفر الدوار، رأفت السقا، الدلنجات، مجدي محمود الصيرفي، إيتاي البارود، محمد شعبان الشريف، شبراخيت، محمد صبحي بصل، دمنهور، محمد فؤاد حمد، حوش عيسي، مصطفي أحمد بدر، المحمودية.

و أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة وقتها نتيجة فزر أصوات الناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة وتم فوز - مصطفى احمد محمد بدر، 1358 صوتا.2- محمد صبحب عبد العزيز بصل، 1309 أصوات.3- عاطفعبد المعطي أحمد فراج، 1245 صوتا.4- مجدى محمود كمال الصيرفى، 1157 صوتا.5- محمد شعبان الشريف، 1081 صوتا.6- صلاح عبد المقصود قنطوش، 1070 صوتا.7- أسامة فرغلى 1052صوتا.8- عبدالله احمد عبد الله تعيلب 1046صوتا.