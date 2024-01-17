قرار باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينة مطوبس بكفر الشيخ

نشرت الوقائع الرسمية اليوم الأربعاء، قرار محافظة كفر الشيخ باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس بناءً على المعاملات والواقع الفعلي.

ونص قرار محافظة كفر الشيخ رقم 2295 لسنة 2023 بتاريخ 18/12/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 14/12/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 20/11/2023 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس - وعلى ما يقتضيه الصالح العام:

قـــــرر: مـادة أولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس -

مــادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مـادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. صدر بتاريخ 18/12/2023 محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ونظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.