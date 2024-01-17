الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل الحالة الصحية للفنان فادى خفاجة بعد انقلاب سيارته

سيارة الفنان فادي
سيارة الفنان فادي خفاجة

كشفت جهات التحقيق بمدينة نصر، عن عدم استطاعتها سماع أقوال الفنان فادى خفاجة لإصابته بارتجاج في المخ وإدخاله العناية المركزة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص للسيارة؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها جهات التحقيق بمدينة نصر حول إصابة الفنان فادي خفاجة إثر حادث مرور بمدينة نصر وتبين اختلال عجلة القيادة أثناء ظهوره في "لايف" على تطبيق "تيك توك"، ما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابته بارتجاج بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس وتم احتجازه بالعناية المركزة. 

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بأحد الشوارع بمدينة نصر.

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