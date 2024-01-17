الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

الفنان فادي خفاجة
الفنان فادي خفاجة

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها جهات التحقيق بمدينة نصر حول إصابة الفنان فادي خفاجة إثر حادث مرور بمدينة نصر وتبين اختلال عجلة القيادة أثناء ظهوره في "لايف" على تطبيق "تيك توك"، مما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى، مما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابته بارتجاج بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس وتم احتجازه بالعناية المركزة. 

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بأحد الشوارع بمدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة الفنان فادى خفاجة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

فادي خفاجة حالة الفنان فادى خفاجة الصحية تيك توك مدينة نصر مديرية امن القاهرة

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