الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالعجوزة والعمرانية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم الأربعاء، على عدد من مدارس المحافظة حيث يؤدي ٢٠٠ ألف و٨٥ طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل ٦٩٨ لجنة امتحانية. 


واطمئن المحافظ خلال الجولة على إنتظام العمل باللجان والإلتزام بالمواعيد المحددة لبدء وإنتهاء الإمتحانات وتوافر كافة التسهيلات الي جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع اي حالات طارئة للطلاب. 


وشدد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك. 
 

إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب. 


شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس (العجوزة الثانوية الإعدادية للبنات بحى العجوزة ) و( هشام شتا الإعدادية بنات) بحى العمرانية. 


وقد حرص المحافظ علي متابعه موقف الأحياء والمراكز والمدن والخاص بتمهيد محيط اللجان ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين مشددا علي الوحدات المحلية بضرورة منع أية مصادر للضوضاء او تجمعات القمامة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب.


ورافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم وخالد عبدالغنى مدير مديرية الشئون الصحية وإيناس شوقى مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالجيزة وياسر سامى رئيس حى العجوزة وأحمد جلال رئيس حى العمرانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبدوى علام رئيس مجلس الأباء والأمناء بالجيزة وعبدالناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

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