الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول معاناة أهالي مركز صحة أبنوب بأسيوط

النائب عصام العمدة
النائب عصام العمدة

قدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حول معاناة أهالي مركز أبنوب عامة وقرى بني محمديات وكوم المنصورة والشنابلة وعرب العطيات والقداديح والمعابدة  بمحافظة أسيوط بسبب تردي الأحوال الصحية بالمركز وعدم متابعة السيد وكيل وزارة الصحة بأسيوط والمسئولين عن الوحدات الصحية.

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"صحة أسيوط" تشن حملة مفاجئة على المنشآت الصحية

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وكيل "صحة أسيوط" يستقبل وفد "الاتصالات" لتفقد وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى الصدر

لادعاء بعض الأطباء تعطل الأجهزة

وقال "العمدة" إن ذلك الأمر أدى لادعاء بعض الأطباء تعطل الأجهزة وتوجيه المواطنين للقيام للتوجه لمراكز خاصة لعمل التحاليل والاشعات المطلوبة مما أدى لإحساس المواطن بتواطؤ مسئولي الصحة بمركز أبنوب والحصول على مكاسب من المراكز الخاصة متسائلًا: “أين خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان في تطوير وتحديث هذه المنشآت الطبية؟”.

بزيارة مفاجئة لهذه المستشفيات والمنشآت الطبية

وطالب النائب عصام العمدة من وزير الصحة والسكان القيام بزيارة مفاجئة لهذه المستشفيات والمنشآت الطبية ليرى بنفسه ما آلت اليه من تردى فى تقديم الخدمات الطبية لكل المترددين عليها من المرضى مناشدًا رئيس مجلس النواب احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد عليه.

يذكر أن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، كلف بتشكيل فريق بقيادة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط رئيس المكتب الفني، لمفاجأة مستشفى أسيوط العام الشاملة بمدينة أسيوط للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وتوافر العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين وتوافر الأدوية والمستلزمات.

يأتي ذلك استمرارًا للجولات اليومية التي تقودها قيادات مديرية الصحة بأسيوط على المنشآت الصحية من أجل تقديم خدمات متنوعه تليق بأهالي أسيوط.

عضو مجلس النواب طلب إحاطة رئيس مجلس النواب وزير الصحة محافظة أسيوط وكيل وزارة الصحة بأسيوط الوحدات الصحية

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