الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يترأس حملة لمتابعة أداء مستشفى أسيوط العام (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل فريق بقيادة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط رئيس المكتب الفني، لمفاجأة مستشفى أسيوط العام الشاملة بمدينة أسيوط للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وتوافر العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين وتوافر الأدوية والمستلزمات.


يأتي ذلك استمرارًا للجولات اليومية التي تقودها قيادات مديرية الصحة بأسيوط على المنشآت الصحية من أجل تقديم خدمات متنوعه تليق بالمواطن الأسيوطي.


الجولة لتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين


تفقد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، يرافقه دكتور مصطفى محمد مدير إدارة الطوارئ، والدكتورة مروة احمد يوسف نائب مدير إدارة الطوارئ، والدكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي، والدكتورة أمنية مدحت عضو المكتب الفني والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، مساء اليوم الثلاثاء خلال جولة مفاجئة، مستشفى أسيوط العام الشاملة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي حيث تفقد وحدة القسطرة، ووحدتي العناية المركزة والمتوسطة والأشعة المقطعية والعادية.


وأشار الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، إلى أن الجولة جاءت للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى وتقييم أداء الخدمة الطبية المقدمة والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بأداء الخدمات من أطباء وتمريض وفنيين، وكذلك التأكد من توافر المستلزمات وأدوية الطوارئ والامصال والطعوم.


ومن جانبه، قام وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، بمناظرة السجلات الطبية الخاصة ببعض المرضى، والاطمئنان من الأطباء المعالجين على إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وتقديم العلاج اللازم بكفاءة وفقا للتشخيص الطبي، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، والمتابعة المستمرة للمرضى والاستماع إليهم ودراسة شكواهم ومتطلباتهم عن طريق الفريق الطبي والإداري بالمستشفى والتأكيد على تواجد أعضاء فريق الرعاية الحرجة والعاجلة بصفة دائمة تحسبا لأي طارئ وللتدخل السريع حال حدوث أي شكوى والتنسيق على مدار الساعة مع المستشفيات لعرض الحالات المرضية على الأساتذة وأخذ المشورة الفنية والطبية للحالات المرضية الطارئة وغيرها.


وخلال الجولة تفقد الدكتور أحمد سيد موسي ومرافقوة قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية والمعامل والأشعة وأقسام الباطنة والجراحة والعظام والقلب والمبتسرين واطمأن علي توافر رصيد بنك الدم بالمستشفى كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وحرص علي الاستماع إلى المرضى بالأقسام الداخلية، والتأكد من رضاهم عن الخدمة المقدمة.

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الدكتور محمد زين الدين حافظ وزارة الصحة بأسيوط الدكتور احمد سيد موسي مديرية الصحة للشؤون الوقائية مستشفى اسيوط العام الشاملة بمدينة أسيوط

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