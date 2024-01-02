محافظ أسيوط يعلن جدول أعمال القوافل العلاجية خلال يناير بقرى "حياة كريمة"

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن القوافل الطبية المجانية الشاملة التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" انطلقت اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين بقرية رفاعة الطهطاوي التابعة لمركز أبنوب، وذلك ضمن القوافل الشهرية التي تستهدف قرى "حياة كريمة" على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مواعيد القوافل العلاجية

وأوضح محافظ أسيوط، أن القوافل العلاجية انطلقت في 2 يناير الجاري وتستمر لمدة شهر بواقع يومين في كل قرية لتقديم خدماتها لمواطني قرى حياة كريمة بـ 3 مراكز على مستوى المحافظة هي أبنوب وأبوتيج وأسيوط لتوفير الرعاية الحية لهم، حيث تستكمل خدماتها بالكشف على مواطني قرية النخيلة بمركز أبوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير تنتقل بعدها لقرية المسعودي يومي السبت والأحد 13 و14 يناير ومنها لقرية أبوخرص يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 يناير وتواصل تقديم خدماتها الطبية يومي السبت والأحد 20 و21 يناير بقرية بني سميع.

ثم قرية نزلة كعب بنفس المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 يناير بعدها تتوجه لمركز أسيوط لتقدم خدماتها بقرية نجع سبع يومي السبت والأحد 27 و28 يناير، ثم تختتم القافلة أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير بقرية الأقادمة بمركز أبوتيج.

وكان اللواء عصام سعد، قد تلقى تقريرًا بخطة القوافل العلاجية الطبية الشاملة خلال شهر يناير 2024 ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.