الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قطر تواجه طاجيكستان بحثًا عن تذكرة العبور لدور الـ16 بكأس آسيا

قطر
قطر

يتطلع المنتخب القطري، لحجز بطاقة العبور لدور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2023، عندما يواجه منتخب طاجيكستان، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

ويتصدر منتخب قطر، المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط حصدها من الفوز في مباراته الأولى على لبنان بثلاثة أهداف نظيفة، فيما حصد منتخب طاجيكستان نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب الصيني.

وستكون هذه هي أول مواجهة رسمية تجمع بين الفريقين، علما بأنهما التقيا من قبل في ثلاث مباريات كانت كلها ودية، فاز المنتخب القطري في مباراتين وخسر في مباراة.

ويتسلح «العنابي»، حامل لقب البطولة، في هذا اللقاء بعاملي الأرض والجمهور، حيث ستقام المباراة على استاد البيت الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج.

ويفتقد المنتخب القطري لجهود مدافعه همام الأمين بعد إصابته بالتواء في الكاحل، ولكن يرتكز منتخب قطر على عدد من العناصر البارزة في صفوفه مثل حسن الهيدوس، أكرم عفيف، أفضل لاعب آسيوي في 2019 والذي سجل هدفين في مباراة لبنان الأخيرة بالإضافة للمعز علي مهاجم نادي الدحيل.

 في المقابل، يأمل منتخب طاجيكستان، الذي يشارك للمرة في البطولة، لتحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب وصاحب الأرض.

 ويعد منتخب طاجيكستان هو الفريق الوحيد بتلك النسخة من أمم آسيا الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى، ليصبح المنتخب الـ37 الذي يلعب في البطولة القارية منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1956، حيث يأمل في تحقيق المفاجأة بالصعود للأدوار الإقصائية في البطولة، حتى لو عن طريق التواجد ضمن أفضل ثوالث.

 ورغم أن منتخب طاجيكستان حصد أول نقطة له في البطولة في تاريخه في الجولة الماضية، مازال يبحث عن تسجيل أول أهدافه الرسمية في البطولة خاصة وأن مواجهة الصين انتهت بالتعادل السلبي.

 ويعول منتخب طاجيكستان خلال البطولة على خبرة نجمه المخضرم اكثام نازاروف /31 عاما/، لاعب نادي استقلال الطاجيكي، الذي يعد أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق، بعدما خاض 76 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف.

المنتخب القطري قطر طاجيكستان كأس آسيا 2023 لبنان المنتخب الصيني

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