قبل مواجهة الفراعنة فى "كان".. مدرب غانا يتعرض لمحاولة اعتداء

تعرض الإيرلندي كريس هويتون، المدير الفني لمنتخب غانا، لمحاولة اعتداء من جانب أحد مشجعي «النجوم السوداء»، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الرأس الأخضر.

وكان منتخب غانا، قد سقط في فخ الخسارة أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد (فيليكس هوفويه بوانيه) بأبيدجان، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، فإن أحد المشجعين الغاضبين، هاجم هويتون لدي وصوله إلى فندق الإقامة بأبيدجان، ليتدخل المرافقين لإبعاد المدرب الإيرلندي عن المشجع الذي نجحت الشرطة الإيفوارية في إلقاء القبض عليه.

مدرب غانا يكشف سر تفوق الرأس الأخضر

وكان كريس هويتون المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، قد أعرب عن حزنه لخسارة فريقه أمام الرأس الأخضر.

قال هويتون، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "الرأس الأخضر تفوق بسبب تفاصيل بسيطة لقد كانت مباراة مفتوحة في الشوط الثاني ويجب أن نصارح أنفسنا ونحلل أخطاءنا ولكن بعد تعادل مصر مع موزمبيق فإن كل الاحتمالات واردة بشأن فرص التأهل للدور الثاني".

وسيلتقي منتخب مصر، نظيره الغاني، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023.