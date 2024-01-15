جلسات تحفيزية لنجوم المنتخب الوطنى قبل موقعة غانا

فضل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، التركيز على الجانب المعنوي للاعبين بعد التعادل أمام موزمبيق, أمس في محاولة لإعادة لم الشمل بمحاضرة مطولة على هامش المران، والتركيز في مواجهة غانا التي ستكون في غاية الصعوبة بسبب خسارة النجوم السوداء في بداية المشوار الإفريقي أمام منتخب الرأس الأخضر 1-2.

ومن المقرر أن يؤدي لاعبو الفراعنة، مرانهم اليوم على ملعب جاردان بوتانيك في موعده الطبيعي، إذ يخوض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة موزمبيق أمس مرانا خفيفا لفك العضلات، بينما يؤدي باقى اللاعبين مرانا كاملا استعدادا لمباراة غانا الخميس المقبل.

جلسات تحفيزية للاعبي الفراعنة قبل موقعة غانا

ويخضع لاعبو الفراعنة لتدريبات استشفائية بمعرفة الجهاز الطبي، بسبب شكوى البعض من الإرهاق بسبب ارتفاع معدل الرطوبة فى كوت ديفوار، فيما يعقد اللاعبون الكبار في صفوف المنتخب الوطني جلسات مستمرة مع زملائهم في الفريق من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم والقتال في الملعب، من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات وحصد لقب البطولة الحالية.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 14 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى بطولات الفراعنة.

وتعرض منتخب مصر لموقف صعب فى بداية البطولة بعد التعادل بشق الأنفس أمام منتخب موزمبيق، بعدما كان خاسرا بنتيجة 1-2 حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وتعقدت الحسابات في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وموزمبيق وغانا والرأس الأخضر، بعد تعادل الفراعنة مع موزمبيق وفوز الرأس الأخضر المفاجئ على غانا بهدف دون رد.