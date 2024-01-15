الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جلسات تحفيزية لنجوم المنتخب الوطنى قبل موقعة غانا

منتخب مصر
منتخب مصر

فضل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، التركيز على الجانب المعنوي للاعبين بعد التعادل أمام موزمبيق, أمس في محاولة لإعادة لم الشمل بمحاضرة مطولة على هامش المران، والتركيز في مواجهة غانا التي ستكون في غاية الصعوبة بسبب خسارة النجوم السوداء في بداية المشوار الإفريقي أمام منتخب الرأس الأخضر 1-2.

ومن المقرر أن يؤدي لاعبو الفراعنة، مرانهم اليوم على ملعب جاردان بوتانيك في موعده الطبيعي، إذ يخوض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة موزمبيق أمس مرانا خفيفا لفك العضلات، بينما يؤدي باقى اللاعبين مرانا كاملا استعدادا لمباراة غانا الخميس المقبل.

جلسات تحفيزية للاعبي الفراعنة قبل موقعة غانا

ويخضع لاعبو الفراعنة لتدريبات استشفائية بمعرفة الجهاز الطبي، بسبب شكوى البعض من الإرهاق بسبب ارتفاع معدل الرطوبة فى كوت ديفوار، فيما يعقد اللاعبون الكبار في صفوف المنتخب الوطني جلسات مستمرة مع زملائهم في الفريق من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم والقتال في الملعب، من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات وحصد لقب البطولة الحالية.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 14 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى بطولات الفراعنة.

وتعرض منتخب مصر لموقف صعب فى بداية البطولة بعد التعادل بشق الأنفس أمام منتخب موزمبيق، بعدما كان خاسرا بنتيجة 1-2 حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وتعقدت الحسابات في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وموزمبيق وغانا والرأس الأخضر، بعد تعادل الفراعنة مع موزمبيق وفوز الرأس الأخضر المفاجئ على غانا بهدف دون رد.

منتخب مصر تدريب الفراعنة فيتوريا كوت ديفوار أمم أفريقيا مصر وموزمبيق

مواد متعلقة

مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يصعق منتخب غانا بفوز مثير

رجل مباراة مصر وموزمبيق: فخور بالتواجد مع منتخب بلادي والتعادل مع وصيف أفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل| المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان "غريق لوران" بالإسكندرية

القصة الكاملة لقتل سائق وتقطيعه على يد زوجته وعشيقها في بدر

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

شراكة بين "المصرية للاتصالات" و"زين-عُمانتل الدولية (ZOI)" لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية