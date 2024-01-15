الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. غينيا تتقدم على الكاميرون بهدف وحيد في كأس أمم إفريقيا

منتخب غينيا
منتخب غينيا

أنهى منتخب غينيا، الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الكاميروني، بتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (تشارلز كونان باني) بيوموسكرو، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل محمد بايو، هدف التقدم للمنتخب الغيني، في الدقيقة العاشرة، بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية في شباك الكاميرون.

وجاء الشوط الأول قويا من جانب كلا الفريقين، وشهد العديد من المحاولات الهجومية الضائعة.

وكاد منتخب الكاميرون، أن يعدل النتيجة في الدقيقة 13 عبر فرانك زامبو إنجويسا من كرة رأسية، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فرانسواه كامانو، لاعب منتخب غينيا، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بداعي الخشونة ضد فرانسواه ماجري، لاعب الكاميرون، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي حال انتهاء المباراة بتلك النتيجة، سيحتل منتخب غينيا، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف، خلف السنغال، صاحبة الصدارة.

فوز مستحق للسنغال على جامبيا بثلاثية

تغلب منتخب السنغال على نظيره الجامبي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل ثلاثية منتخب “أسود التيرانجا”، كل من باب جايي، ولامين كامارا (هدفين)، في الدقيقتين 4، و52، و6 من زمن اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

غينيا الكاميرون منتخب غينيا فرانسواه كامانو محمد بايو كأس الأمم الإفريقية 2023

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

ناقد رياضى يفجر مفاجأة عن تفكير محمد صلاح فى الاعتزال دوليًا (فيديو)

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

4 تغييرات فى تشكيل «الفراعنة» أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين