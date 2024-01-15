الشوط الأول.. غينيا تتقدم على الكاميرون بهدف وحيد في كأس أمم إفريقيا

أنهى منتخب غينيا، الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الكاميروني، بتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب (تشارلز كونان باني) بيوموسكرو، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل محمد بايو، هدف التقدم للمنتخب الغيني، في الدقيقة العاشرة، بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية في شباك الكاميرون.

وجاء الشوط الأول قويا من جانب كلا الفريقين، وشهد العديد من المحاولات الهجومية الضائعة.

وكاد منتخب الكاميرون، أن يعدل النتيجة في الدقيقة 13 عبر فرانك زامبو إنجويسا من كرة رأسية، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فرانسواه كامانو، لاعب منتخب غينيا، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بداعي الخشونة ضد فرانسواه ماجري، لاعب الكاميرون، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي حال انتهاء المباراة بتلك النتيجة، سيحتل منتخب غينيا، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف، خلف السنغال، صاحبة الصدارة.

فوز مستحق للسنغال على جامبيا بثلاثية

تغلب منتخب السنغال على نظيره الجامبي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل ثلاثية منتخب “أسود التيرانجا”، كل من باب جايي، ولامين كامارا (هدفين)، في الدقيقتين 4، و52، و6 من زمن اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.