الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كوريا الجنوبية يفوز على البحرين بثلاثية فى كأس الأمم الآسيوية

منتخب كوريا الجنوبية
منتخب كوريا الجنوبية

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزًا مستحقًا على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الآسيوية 2023.

افتتح هوانج إن- بيوم التسجيل للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 39، قبل أن يسجل عبدالله الحشاش هدف التعادل لمنتخب البحرين في الدقيقة 51.

وتقدم كانج إن لي للمنتخب الكوري مجددًا بالهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث والثاني له، في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، لتحصد كوريا الجنوبية أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا ماليزيا والأردن في السابعة والنصف مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الجنوب) بالوكرة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

وتقام مباراة إندونيسيا والعراق في المجموعة الرابعة في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب "أحمد بن علي" في الريان.
وانطلقت بطولة كأس الأمم الآسيوية في قطر يوم 12 يناير الجاري، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

منتخب كوريا الجنوبية البحرين منتخب البحرين ماليزيا الأردن كأس الأمم الآسيوية 2023

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