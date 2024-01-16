الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائد منتخب فلسطين: مصر قادرة على التتويج بأمم إفريقيا

مصعب البطاط
مصعب البطاط

قال مصعب البطاط، قائد منتخب فلسطين، إن «الفدائى» يشارك فى منافسات كأس آسيا ٢٠٢٣ فى قطر بهدف رسم البسمة على وجوه الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، إضافة إلى الذهاب بعيدًا فى البطولة استنادًا إلى الخبرات الكبيرة التى راكمها لاعبو فلسطين، وتطوير الخطط الفنية.

ويشارك منتخب فلسطين فى بطولة أمم آسيا ٢٠٢٣، فى المجموعة الثالثة مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وهونج كونج.

ويلعب «الفدائى» فى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخه، ويأمل فى تحقيق انتصاره الأول واجتياز دور المجموعات.

■ هدفكم الأول هو إسعاد الشعب الفلسطينى فى ظل تلك الظروف الصعبة التى يمر بها، لكن ما هدفكم الرياضى فى بطولة أمم آسيا؟

- على الصعيد الرياضى نتمنى أن تكون المشاركة الأفضل لنا فى البطولة، نهدف لتحقيق الفوز الأول فى البطولة لنا. أصبحنا أكثر نضجًا وقوة، تطورنا فرديًا وجماعيًا، ومن ثم نتأهل للدور الثانى.

■ على الجانب الآخر، يخوض المنتخب المصرى بطولة أمم إفريقيا، هل تتابعونها؟

- متابعة أمم إفريقيا أمر صعب فى الوقت الحالى لتضارب مواعيد مبارياتها مع مواعيد مباريات بطولة آسيا، ولكننا ندعم المنتخب المصرى فى كل المباريات، شاهدنا مباراة مصر وموزمبيق فى الإعادة بعد انتهاء مباراتنا ضد إيران، الشعب الفلسطينى عاشق للأندية المصرية ونتمنى فوز منتخب مصر بأمم إفريقيا.

■ كيف ترى حظوظ منتخب مصر فى التأهل بعد التعادل أمام موزمبيق؟

- أعتقد أن المنتخب المصرى قادر على معالجة الأخطاء التى وقع فيها بالمباراة الماضية، وهو قادر على العودة فى المباراة المقبلة وتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل.

■ هل جهزتم أى رسالة تريدون أن تظهروها للعالم خلال مباريات أمم آسيا؟

- أى شىء قد نفعله لن يكون كافيًا لتطييب جراح الشعب الفلسطينى، نتمنى أن نسعدهم، بالتأكيد لن تكون هناك أى احتفالات بتحقيق انتصارات أو تسجيل أهداف، وهذا شىء طبيعى، لكن نتمنى أن نُدخل على قلوبهم ولو جزءًا طفيفًا من الفرحة.

■ يحظى «الفدائى» بدعم واسع من الجماهير العربية، ما تعليقك؟

- منتخب فلسطين استثنائى، نحمل رسالة شعب ولدينا شعوب بالكامل وراءنا، نطمح فى التعبير عن أنفسنا وعن الشعب الفلسطينى، ونفتخر بكوننا نسهم ولو بجزء بسيط فى نقل رسالة الشعب الفلسطينى إلى العالم، واعتدنا على دعم الشعوب العربية، وواثقون فى حرصهم على حضور مباريات المنتخب الفلسطينى لدعمنا.

■ تابعت بالتأكيد انضمام وسام أبوعلى لنادى الأهلى، ما رأيك فى هذه الصفقة؟ وماذا تتوقع له؟

- نعم تابعنا الصفقة، وبالنيابة عن الشعب الفلسطينى أشكر نادى الأهلى على دعم القضية الفلسطينية، وعلى طريقة تقديم اللاعب.

إنها ليست المرة الأولى التى ينضم فيها لاعب فلسطينى للأهلى، وهذا شرف كبير لنا، ونتمنى أن يظهر أكثر من لاعب فلسطينى بالدورى المصرى فى الفترة المقبلة، لأن هذا دليل على قوة الكرة الفلسطينية، وأتوقع نجاح وسام أبوعلى مع الأهلى فى الفترة المقبلة.

مصعب البطاط منتخب فلسطين بطولة أمم آسيا ٢٠٢٣

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