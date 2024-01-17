الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل وإصابة 3 أثناء التنقيب عن الآثار في المنيا

ارشيفية
ارشيفية

لقى عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بينهم أثناء التنقيب عن الآثار إثر الخلاف على تقاسم القطع الأثرية التي يتم العثور عليها فى المنيا.

البداية بتلقي  قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: عامل "متوفى"، شقيقه "مصاب بجرح طعنى نافذ بالجسم، وطرف ثان: 3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية ونافذة بالجسم") وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام 2 سلاح أبيض محدثين وفاة أحدهم وإصابة الآخرين خلال قيامهم بالتنقيب على الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفي المشاجرة والأداتين المستخدمتين في الواقعة 2 سلاح أبيض.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

مواد متعلقة

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

ضبط صاحب منزل وعاملين تشاجروا بسبب التنقيب عن الآثار فى حلوان

«أماكن محرمة».. متى تكون عقوبة التنقيب عن الآثار خلسة جناية؟

ضبط 4 بتهمة التنقيب عن الآثار فى عقار بالقاهرة

هواجس الكنز المزعوم.. اعترافات عصابة التنقيب عن الآثار فى حلوان

تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار فى عابدين لـ21 يناير

الأكثر قراءة

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟