مصرع عامل وإصابة 3 أثناء التنقيب عن الآثار في المنيا

لقى عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بينهم أثناء التنقيب عن الآثار إثر الخلاف على تقاسم القطع الأثرية التي يتم العثور عليها فى المنيا.

البداية بتلقي قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: عامل "متوفى"، شقيقه "مصاب بجرح طعنى نافذ بالجسم، وطرف ثان: 3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية ونافذة بالجسم") وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام 2 سلاح أبيض محدثين وفاة أحدهم وإصابة الآخرين خلال قيامهم بالتنقيب على الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفي المشاجرة والأداتين المستخدمتين في الواقعة 2 سلاح أبيض.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.