رئيس جامعة حلوان الأهلية: أماكن شاغرة بـ5 كليات للتقديم بالفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن التقديم للقبول بكليات جامعة حلوان الأهلية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، متاح على الموقع الإلكتروني للجامعة من يوم السبت الماضي ويستمر لمدة أسبوعين للتقديم بها، مشيرًا إلى أن القبول والتسجيل بالجامعة بنفس قواعد القبول والحدود الدنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول.

وأضاف قنديل، لـ"الدستور"، أن التقديم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني متاح في 5 كليات فقط هي: كلية الهندسة وكلية العلاج الطبيعي وكلية طب الأسنان وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون التطبيقية.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان الأهلية، استقبلت في هذا العام الدراسي ٣٢٩٥ طالبا مستجدا، ليصبح إجمالي الطلاب حوالي ٤١٥٠ طالبا ببرامج الجامعة المختلفة، والتي أصبحت ٢١ برنامجا للعام الدراسي الجاري في ٨ كليات، هي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، طب الأسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، الهندسة، الفنون التطبيقية، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلوم، العلاج الطبيعي.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الالكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 80% و77% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية و75% بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74% للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات التكنولوجية الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية 53% بجميع الجامعات الخاصة والأهلية.