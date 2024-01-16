استفادة 150 ألف مواطن من 42 قافلة تنموية أطلقتها جامعة القاهرة في 2023

كشف تقرير صادر عن جامعة القاهرة، أن الجامعة أصبحت عضوًا وشريكا أساسيا في "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، وتعاونت مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث أطلقت الجامعة خلال عام 2023 نحو 42 قافلة تنموية شاملة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا، من منطلق دورها ومسئولياتها تجاه المجتمع وخدمة البسطاء والمحتاجين.

وأوضح التقرير، أن القوافل قدمت خدمات صحية ومجتمعية لما يزيد على 150 ألف مواطن، من خلال توفير المواد الغذائية، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، إلي جانب الخدمات البيطرية المختلفة، وتعليم الأهالي الحرف اليدوية في اطار مبادرة صنايعية مصر.

وتناول التقرير، مشاركة الجامعة في العديد من المشروعات القومية بالتعاون مع وزارات النقل، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي التعاون المثمر مع محافظة الجيزة ومختلف الكيانات الحكومية الأخرى، والتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء مراكز التطوير المهني بعدد من كليات الجامعة.