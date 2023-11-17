رغم تعديل راتبه السنوي.. لماذا يماطل محمد عبدالمنعم في التجديد للأهلي؟

طلب محمد عبد المنعم لاعب الفربق الأول لكرة القدم بالأهلي تأجيل المفاوضات معه لتمديد عقده لما بعد الانتهاء من مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

وكشف مصدر بالأهلي أن اللاعب أخطر أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد بيبو مدير الكرة برغبته في الانتظار لحين الانتهاء من كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف المصدر أن محمد عبدالمنعم يسعى للحصول على عرض أوروبي مناسب للاحتراف الخارجي خلال الفترة القادمة بعد تلقيه اتصالات من الدوري السعودي، لكنه يفضل التجربة الأوروبية لخوض الاحتراف الخارجي بعد تحقيق كل الألقاب المحلية والقارية مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأِشار المصدر إلى أن مسؤولو الأهلي تحدثوا مع عبد المنعم لتمديد عقده مع الفريق ورفعه للفئة الأولى مثل حسين الشحات وأمام عاشور، لكن اللاعب طلب تأجيل المفاوضات لحين إشعار أخر خاصة أن البطولة الإفريقية ستكون محط أنظار كل الأندية الأوروبية وشركات التسويق، وأنها فرصة مناسبة له في الحصول على أفضل العروض الاحترافية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لكرة القدم

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف ‏العام على الكرة، عقد اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي، ناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

‏كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.