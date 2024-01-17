الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

82 ألف و477 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

طلاب المنوفية
طلاب المنوفية

يبدأ 82 ألف و477 طالبًا من طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية أداء امتحانات منتصف العام، اليوم الأربعاء، بمادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر، في ظل اهتمام كبير من كافة الفئات المعنية وتأمين من مديرية أمن المنوفية.

ووفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزي التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تأمين أوراق الأسئلة بالاستعانة برجال الشرطة ومرافقتهم لأوراق الأسئلة من مقر مديرية التربية والتعليم إلى اللجان المختلفة بكافة أرجاء المنوفية فجر اليوم.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أولياء الأمور تقديم الدعم النفسي لأبنائنا تلاميذ الشهادة الإعدادية في أول يوم لامتحاناتهم، كما طالبت الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بتوفير كافة أنواع الدعم من أجل تهيئة الأجواء لأداء الامتحان في جوٍّ من السكينة والطمأنينة،

ومن جانبه، أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، تمنياته لأبنائنا التلاميذ التوفيقَ والسدادَ، حيثُ بدأت اليوم الأربعاء الموافق 2024/1/17 أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024

وشهدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بحضور محمود الفولي، مدير المديرية، طارق سعد وكيل المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية، إسلام خطاب، مدير إدارة الأمن بالمديرية، تسليم أوراق أسئلة امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مُنْذُ الساعة الرابعة فَجرًا أخذًا في الاعتبار تباعد المسافات بين الإدارات التعليمية المختلفة.

وعلي صعيد آخر، كانت قد حددت تعليم المنوفيه مجموعة من ضوابط امتحان الشهادة الإعدادية 2024 وهي  منع دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية تشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان لمنع أي غش أو تصوير للأسئلة يتم حرمان أي طالب من الامتحانات إذا تم ضبطه يغش أو يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش.

الحفاظ على سرية الأسئلة ووضعها في مكان مؤمن داخل الإدارات والمدارس قبل فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة على الطلاب

توسيع المقاعد داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب خلالالجلوس ترك مسافة بين كل طالب وزميله منع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان التزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبة.
صعود الطلاب إلى لجان الامتحان بشكل منظم من خلال طابور خلف بعضهم وخروج الطلاب من الامتحان في شكل منظم، واحد تلو الآخر التأكد من توفير طفايات الحريق على أن تكون صالحة للاستخدام، وممنوع منعًا باتًا استخدام برادات الشاي الكهربية وخاصة داخل لجنة النظام والمراقبة.
تأمين غرفة لجنة النظام والمراقبة من الحريق ويفضل أن تكون حجرة مصبعة بالحديد (باب وشبابيك) وبعيدة عن الدور الأرضي مع ضرورة وجود طفاية بها وتكون صالحة للاستخدام. متابعة توفير دليل اللجان وترقيم اللجان. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تعليم المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية الجبر والأحصاء

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