الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«مياه المنوفية» ضمن العشر مراكز الأولى لأفضل أداء مؤسسى جائزه التميز الحكومى

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

أعلن، الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن حصول الشركة متمثلة في مركزي خدمة عملاء شبين الكوم وبركة السبع علي 3 نجوم من وزارة التخطيط والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بعد اجتيازهم ضمن العشر مراكز الأولى على مستوى الجمهورية لأفضل أداء مؤسسى بمسابقة جائزه التميز الحكومى والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى وتقديم خدمة متميزة للمواطنين ولتعزيز المنافسة بين المراكز وتطوير الخدمات لتحقيق معدلات أفضل.

وأشاد بنجاح القطاع التجاري في حصول الإدارة العامة لخدمة العملاء على شهاده ايزو 9001 لسنه 2015 وإنشاء وتطوير مراكز خدمة عملاء على مستوى المحافظة بنسبه 100% بهوية موحدة، وتوفير ثلاث سيارات متنقل مجهزه لاستقبال المواطنين، إضافة لسيارات خدمه العملاء المتنقلة، تفعيل خدمه التعاقد بالمنزل، كذلك الانتهاء من سحب ورفع مقايسات (خدمه العملاء وفواتير مسبق الدفع وفواتير استهلاك العملاء ) غير المنزلي ورفع مطالبات المصالح الحكومية على موقع مصلحه الضرائب.

وأضاف: تم تركيب وبيع عدد 56491 قطعة موفره للجهات الحكومية والمواطنين وتركيب 34554 الف عداد من العدادات مسبقه الدفع بإجمالي عدد مشتركين 957814 عداد بالإضافة الى تغيير جميع العدادات التالفة الى عدادات سليمه وتقسيطها على 18 شهر لغير القادرين  وكذلك التعاقد مع شركه خالص للمدفوعات الرقمية لتوريد عدد 800 جهاز POS للقراءة والتحصيل والطباعة لدى العميل بنسبه تغطيه 100% من أفرع الشركة حيث بلغ عدد المشتركين على مستوى المحافظة 979470 مشترك وبلغت نسبه التحصيل من الاصدار متوسط 95% لجميع الأنشطة بدون الحكومي والخدمي

وأكد، نجيب علي أهمية تركيب مثل هذه القطع الموفرة والتي من شأنها توفير كمية المياه المستعملة من 30% إلى 50% من قيمة الفاتورة على مدار الشهر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه،. 

محافظة المنوفية مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية جائزة التميز الحكومي العربي مستوى الجمهورية فوز شركةمياه الشرب بالمنوفية

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