الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لمتهم بالتحرش بفتاة في المنيا

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المنيا، متهم بالسجن 7 سنوات، غيابيا، بمركز مغاغة شمال المنيا، في اتهامه بالتحرش بفتاة بمدينة مغاغة، وألزمته المصاريف الجنائية.

 

عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد محمد عبد الفتاح، وتامر مجدي، وأمانة سر محسن فكري، وخالد محمد عبد الغني،  وأصدرت حكمها غيابيا، بمعاقبة «ا، م ، ا» – 32 سنة، مقيم بمركز مغاغة، بالسجن 7 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية .

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بتضرر إحدى السيدات بقيام شخص بالتحرش بها، تم القبض علي المتهم، وإحالة للنيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم «ا. م. ا» – 32 سنة، مقيم بمركز مغاغة، للمحاكمة الجنائية، بتهمة التحرش، وقيد الواقعة برقم 34711 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1873شمال المنيا. وقد عقدت المحكمة جلستها وعاقبة المتهم غيابيا.

 

 

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