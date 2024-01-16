الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|استهداف ناقلة جنود إسرائيلية شرق حي التفاح بغزة.. وسبب اختفاء بعض الأدوية وارتفاع الأسعار

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

وزيرة التخطيط تتفقد المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية

تفقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط لمتابعة سير العمل بالمركز ورافقها في الجولة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزارة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4608584

 

المقاومة الفلسطينية: استهدفنا ناقلة جنود إسرائيلية شرق حي التفاح بغزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف ناقلة جنود إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة ووقوع قتلى وجرحى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل وفق “القاهرة الإخبارية”. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4608583

 

"شعبة الأدوية" تكشف سبب اختفاء بعض المنتجات وارتفاع الأسعار

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، حقيقة وجود أزمة في توافر الأدوية خلال الأيام  الماضية. وقال رئيس “شعبة الأدوية” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4608601

 

النيابة الإدارية تجرى معاينة لـ عقار أبنوب المنهار فى أسيوط (صور)

أجرت النيابة الإدارية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بجزيرة "العقب" بقرية "بني محمديات" التابعة لمركز "أبنوب" بمحافظة أسيوط، والذي انهار مساء أمس، وأسفر عن مصرع مواطنة من ساكني العقار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4608552

 

الكلب "بوبي" يضع موسوعة جينيس فى موقف محرج.. ما القصة؟

أعاد المسئولون في موسوعة جينيس العالمية النظر حول لقب "أقدم كلب" في العالم، والذي حصل عليه "بوبي" كلب الدرواس البرتغالي، الذي توفى في أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 31 عامًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4608592

 

الجهاز الفنى للزمالك يمنح اللاعبين راحة قبل السفر للإمارات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة، غدًا الأربعاء، من التدريبات بعد الفوز اليوم على الشباب الكويتي وديًا برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4608571

 

بعد نبوءة عرافة بانفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز.. ما هو علم التنجيم؟

في واحدة من المفاجآت لجمهور الثنائي الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، إعلانهما الانفصال عبر حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد زواج دام لأربع سنوات، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين خلال الدقائق الأخيرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4608395

لا يفوتك هذا المساء المقاومة الفلسطينية الأدوية شعبة الأدوية العوضي ياسمين عبدالعزيز علم التنجيم

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