"شعبة الأدوية" تكشف سبب اختفاء بعض المنتجات وارتفاع الأسعار

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، حقيقة وجود أزمة في توافر الأدوية خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس "شعبة الأدوية" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن سبب تراجع كميات الأدوية في الأسواق يرجع لحرص الأطباء على كتابة أدوية معينة لشركات واحدة، إضافة إلى عدم قبول المواطن ببدائل تلك الأدوية.

ارتفاع أسعار الأدوية

وأكد "عوف" أن الأدوية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة متوسط زيادتها تراوح بين 10 و15%، مؤكدًا أن البدائل موجودة رغم ارتفاع سعر الدولار.

وعن اختفاء عدد من القطرات الخاصة بالعين، قال إن أحد المصانع لديه خط إنتاج معطل بسبب أعمال الصيانة وهو ما تسبب في الأزمة.