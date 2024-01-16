المقاومة الفلسطينية: استهدفنا ناقلة جنود إسرائيلية شرق حى التفاح بغزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف ناقلة جنود إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة ووقوع قتلى وجرحى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل وفق القاهرة الإخبارية.

15 مجزرة خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 15 مجزرة فى القطاع المنكوب راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.