الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المقاومة الفلسطينية: استهدفنا ناقلة جنود إسرائيلية شرق حى التفاح بغزة

غزة
غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف ناقلة جنود إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة ووقوع قتلى وجرحى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل وفق القاهرة الإخبارية.

15 مجزرة خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 15 مجزرة فى القطاع المنكوب راح ضحيتها 158 شهيدا و320 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الفصائل الفلسطينية القاهرة الإخبارية عاجل شهداء فلسطين مجزرة بالقطاع

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

لماذا لم يختصم العرب الاحتلال أمام "العدل الدولية"؟.. السفير ماجد عبدالفتاح يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)