أخصائية تغذية رياضية تحذر من تناول الأطفال للمكملات الغذائية: "مدمرة"

حذرت الدكتورة أمل إسماعيل، أخصائية تغذية رياضية، من تناول الأطفال لمكملات غذائية مؤكدة أنها مدمرة للجسم كله.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن استخدام الكبار الخاطئ للمكملات يؤثر على الكبد والهيرمونات والكلى ومضر للجسم كله، مؤكدة أن ضررها على الصغار أكبر.

ممارسة الطفل للرياضة

وأشارت إلى أن الرياضة تُحسن صحة الأطفال وتمنحهم المزيد من الخبرات وليس مجرد المنافسة مع الآخرين، موضحة أن المكمل الغذائي لمعالجة نقص فيتامين أو كالسيوم ليس فيه أي مشاكل إذا كان تحت إشراف الطبيب، أما البودر الذي يرشحه الكابتن أو الأصدقاء ففيه خطورة للجسم.