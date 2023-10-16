الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة تغذية تكشف مخاطر تناول المكملات الغذائية (فيديو)

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، عن مخاطر تناول المكملات الغذائية، قائلة إن المكملات الغذائية عند تناولها دون حساب تؤدي إلى كارثة، منوهة إلى أن لها مخاطر كبيرة جدًا على الكلى.

وأضافت "شعير"، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن بعض المكملات الغذائية يتعارض مع فاعلية بعض الأدوية، لافتة إلى أنه لا يمكن تناول الحديد مع الكالسيوم، وإنما تناول الحديد مع فيتامين سي يحسن امتصاصه. 

انخفاض مستوى الحديد يؤدى للإصابة بفقر الدم

ونوهت خبيرة التغذية بأن انخفاض مستوى الحديد في الدم قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، والكالسيوم مفيد للصحة لكن ارتفاع مستواه في الجسم يسبب الغثيان وآلام البطن، مشيرة إلى أنه في حالات شديدة ممكن أن يتسبب في عدم انتظام دقات القلب، أو يؤدي إلى الوفاة.

خبيرة تغذية تكشف مخاطر تناول المكملات الغذائية تناول المكملات الغذائية

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