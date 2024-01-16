"المرأة والساطور".. ننشر صور سائق قتلته زوجته ووضعته فى أكياس بمدينة بدر

حصل "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى"ياسر" والذي قُتل على يد زوجته وعشيقها في مدينة بدر .

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم مدينة بدر بلاغًا من سيدة تفيد باختفاء زوجها، على الفور فحصت الأجهزة الأمنية بلاغ الزوجة، واكتشفت عدم صحة البلاغ، وأنها استعانت بصديق لها، ابن عم الضحية، وتخلصت من جثة زوجها بتقطيعها وتوزيعها في أكياس، خوفًا من افتضاح أمرهما.

وبينت التحريات أن المتهمة وصديقها تعددت لقاءاتهما داخل منزل الزوج أثناء ذهاب المجني عليه إلى العمل، وأنهما عقدا العزم على التخلص منه، كما أوضحت التحريات أن المتهمة خدرت المجني عليه بوضع أقراص مخدرة في الشاي، واستدعت عشيقها وتعديا على الزوج بالضرب على رأسه بعصا خشبية، ففقد الوعي، ثم قاما بنقله إلى الحمام، وتقطيعه أجزاء ووضعه في أكياس بلاستيكية وإلقائها في صناديق القمامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه