قوافل طبية تجوب شوارع قرية الضهرية بالدقهلية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وضعت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" القطاع الصحي ضمن أولوياتها، حيث عملت طوال الفترة الماضية على إنشاء العديد من المستشفيات الجديدة وتطوير الوحدات الصحية وتوفير خدمات طبية لائقة، خاصة في الأماكن النائية لترفع عن المواطنين أعباء الانتقال للمدن لتلقى الخدمات، كما زودت المبادرة الوحدات الصحية بالأجهزة الطبية الحديثة، لمساعدة الفرق الطبية على تقديم خدمة مميزة للمواطنين، علاوة على تجديد وحدات الإسعاف والطوارئ في المستشفى، إلى جانب إطلاق القوافل الطبية المتعددة التي أسهمت في علاج الكثير من أبناء القرى.

قوافل لعلاج مرضى القلب والعيون بطريقة منتظمة

كانت قرية الضهرية بالدقهلية تفتقر للخدمات الطبية والصحية بشكل كبير، كما أن الوحدة الصحية بداخلها كانت متهالكة وتخلوا من الأجهزة الطبية والعلاج، وذلك جعل السكان يعانون بشكل كبير، وراح ضحية الأهمال الكثير من السكان، وتمنوا فقط أن تنتهي تلك المعاناة التي استمرت معهم لسنوات طويلة، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالخير ووفرت للسكان الخدمات الطبية والأجهزة الطبية الحديثة.

وقال"منيرأحمد" طبيب بالوحدة الصحية المطورة بقرية الضهرية بمركز شربين، إن المبادرة الرئاسية قدمت الكثير من المساعدات والخدمات التى أسهمت فى الارتقاء بالحالة الصحية للمرضى داخل القرية، وذكر أن مساعدات المبادرة الرئاسية أسهمت فى تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات العامة، علاوة على تنظيم القوافل الطبية التى تجوب القرى، وتقدم خدمات علاجية متكاملة.

وأضاف أنه يجرى إطلاق القوافل الطبية مرتين شهريًا تقريبًا، وهناك قوافل أخرى متخصصة فى علاج أمراض القلب والعيون يجرى تسييرها بطريقة منتظمة لخدمة الأهالى فى القرى النائي،وتابع أن المبادرة الرئاسية عملت على توفير جميع التخصصات الطبية فى الوحدات الصحية لعلاج جميع الأمراض والأوبئة، وطورت المبانى، وغرف الإقامة، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الأمان للسكان وأنهت أعباء الماضي.