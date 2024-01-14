متطوعة في "حياة كريمة": المبادرة ستظل تاجًا فوق رؤوسنا

الكثير من الخدمات تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف المجالات، وتعتمد المبادرة في الإطار الاول على المتطوعون في رصد المشاكل التى تواجه السكان ومن ثم تقوم في تقديم حلول لها ، وذلك للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا.

إيمانى بالمبادرة يزداد كلما ساعدت أسرًا جديدة

منذ طفولتها وهي تبحث عن الفقراء والمحتاجين لتقديم لهم المساعدات المادية والغذائية، واستمرت لسنوات طويلة في أعمال الخير حتى أخبرها أحد أصدقائها بالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" وأن بمجرد تطوعها سوف تصل لعدد أكبير من الفقراء والمساكين، كما أن المبادرة سوف تساعدها في تقديم الكثير من المساعدات ولم تقتصر فقط على الغذاء والمال، "آية أحمد" فتاة في الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، تقطن فى منطقة التجمع الخامس بحى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

وقالت "آية " إن إيمانها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يزداد مع كل فقير تساعده، ومع كل مريض تقدم له العلاج، ومع كل مواطن يأمن بعد خوف وذعر، وذكرت أن المبادرة الرئاسية تعمل بشكل دءوب على خدمة الأهالى فى القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا، ومساعدة الأهالى فى هذه القرى شىء يحفزنى جدًا، ويجعلنى أشعر بالأمان طوال الوقت، وأشادت بالجهود التى تبذلها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى خدمة الفقراء، والمحتاجين داخل القرى الفقيرة والنائية، والأكثر احتياجًا بالريف والصعيد.

وأضافت أن إيمانها بالمبادرة الرئاسية يزداد يومًا بعد يوم بعدما قدمت الكثير من الخدمات للفقراء والمحتاجين داخل القرى النائية في ربوع مصر، وأوضحت أن المبادرة تقدم خدمات متنوعة لإزالة أعباء الماضي عن كهل الفقراء، كما أنها تقوم برصد احتياجات الفقراء ومن ثم تقدم لهم الحلول الفورية لهم لإنهاء متاعبهم التي أستمرت معهم لسنوات طويلة دون وجود لحلول لها، مختتمة بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بعدما وفروا لها تلك الفرصة لخدمة الفقراء داخل قرى الريف، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التى تعمل بكل جهد لمساندة الفقراء.