متطوع ضمن "حياة كريمة": ابتسامة الفقراء تشعرني بالسعادة

يعتمد القائمين على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في رصد مشاكل السكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا على المتطوعين حيث يقوم المتطوعون برصد المشاكل، كما يجوبوا شوارع القرى وتسجيل الفئات الاكثر احتياجًا لتقديم لهم دعم المبادرة.

أشعر بالفخر كوني ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تعتمد المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في رصد مشاكل السكان داخل القرى الفقيرة والنائية على المتطوعين حيث يقوموا بالبحث عن المحتاجين ورصد المشاكل ومن ثم تقوم المبادرة بتوفير كل أحتياجتهم، وكان" أحمد محمد" طالب فى جامعة أكتوبر يقطن في "الحى السابع" فى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، أحد متطوعي المبادرة، وكان دائمًا يشعر بالفخر الشديد كونه ضمن المبادرة التي تعمل جاهدة لإزالة أعباء الماضي عن كهل الفقراء في الريف المصري.

وقال أحمد إن شعوره بمساعدة الفقراء والمحتاجين ضمن تطوعه فى مبادرة "حياة كريمة" سعادة غير متناهية، حيث إنه يشعر بسعادة بالغة وهو يجوب كل الأحياء المجاورة فى حى الهرم، بحثًا عن الفقراء والمحتاجين والفئات المستحقة الدعم، وضمها إلى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من أجل دعم هذه الفئات وتوفير احتياجاتها، وتهوين مصاعب الحياة عليها.

وتابع بأن الحياة أصبحت صعبة جدًا على الأهالى فى القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا، لذلك تعمل فرق البحث والرصد الميدانى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشكل كبير جدًا على مد يد العون لمستحقين جدد، وضمهم إلى كنف المبادرة الرئاسية.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية تسعى لضم كل الفقراء، والمحتاجين، والفئات المستحقة الدعم فى كل بقاع الجمهورية إلى قاعدة بياناتها، لتحقيق المبدأ الرئيسى لها، وهو مساعدة كل الفقراء، وتخفيف الأعباء عنهم، وذكر أنه قام برصد احتياجات أكثر من أسرة فقيرة ومن ثم وفرت لهم المبادرة معاش تكافل وكرامة كما وفرت لهم فرص عمل لضمان توفير قوت يومهم، مختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما وفروا له تلك الفرصة وأصبح عضو داخل أكبر مبادرة خدمية في مصر، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي تعمل لتوفير احتياجات الفقراء والارتقاء بهم.