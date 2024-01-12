الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم الهيروين فى مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى  المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى.

 وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

جهات التحقيق مخدر الهيروين النيابة المعمل الكيماوي قانون العقوبات السجن المؤبد

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