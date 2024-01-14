حاول فض مشاجرة بين جيرانه فسقط قتيلا بطعنة غدر

بعد أسابيع قضاها الشاب "محمد يحيي" في الخدمة العسكرية، خرج ليجلس مع صديقه على المقهى وخلال دقائق نشبت مشاجرة بين جيرانه بسبب خلافات على شقة، وبدأ أحد أطراف المشاجرة بممارسة البلطجة على الطرف الآخر، الأمر الذي جعل الشاب يتدخل لفض تلك المشاجرة، ولم يكن يعلم أن حياته ستنتهي ثمنا لشهامته بعدما قام بلطجي بتسديد طعنة نافذة له استقرت في صدره.



هرول صديق الشاب مسرعا، ونقله إلى المستشفى في محاولة منه لإنقاذ حياته، لكن كان قد توفى متأثرا بإصابته وخرجت روحه إلى بارئها معلنة لحظات الغدر الذي تعرض لها.



مكالمة هاتفية استقبلها شقيق المجني عليه تخبره بمقتل شقيقه على يد بلطجي بعدما تدخل لفض مشاجرة لم يكن طرفا بها، خرج شقيق المجني عليه من منزله متجها إلى المستشفى، وقلبه يعتصر خوف وحزن على شقيقه الذي لم يكمل الرابعة والعشرين من عمره، وعندما دخل عليه ليودعه بدأ يقبل رأس شقيقه وعينيه تمتلئ بالدموع، وفقا لما ذكره صديق المجني عليه في حديثه ل "الدستور".

وأضاف أن الشاب المقتول“ محمد ”كان دائما خدوما ويقوم بمساعدة الجميع، مطالبا من رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتل صديقه بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع.



تفاصيل الواقعة



كانت البداية بتلقي قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من أحد الأهالي بوجود جثة شاب بأحد شوارع دائرة القسم، على الفور أنتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين أشخاص، بسبب خلافات بينهم على شقة قام على إثر ذلك الخلاف تدخل شاب يدعى "محمد يحيى" يبلغ من العمر 24عاما لفض المشاجرة التي نشبت بينهما، لكنه تلقى طعنة نافذة في الصد ر وسقط جثة هامدة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وتم نقل الجثة للمشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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