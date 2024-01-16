الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الروم الأرثوذكس يحتفلون برأس السنة طبقا للتقويم الشرقي الخاص بالكنيسة

الكنيسة الأورشليمية
الكنيسة الأورشليمية

احتفلت الكنيسة الأورشليمية للروم الأرثوذكس برأس السنة الجديدة 2024 حسب التقويم الكنسي الشرقي الذي تتبعه الكنيسة الأورشليمية كنسياً، وجاء ذلك بترأس البطريرك ثيوفيلوس الثالث خدمة القداس الإلهي البطريركي لعيد ختان السيد المسيح بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية مع مرعاة أن مثلها في ذلك مثل سائر الكنائس الأرثوذكسية التي تتبع التقويم الكنسي الشرقي، اليولياني في كنيسة القيامة المقدسة. 

الروم الأرثوذكس يحتفلون برأس السنة طبقا للتقويم الشرقي الخاص بالكنيسة

بعد القداس الإلهي، قام البطريرك ثيوفيلوس الثالث بمباركة وتقطيع كعكة العيد التقليدية، والتي تحمل اسم القديس باسيليوس الكبير "فاسيلوبيتا"، بحضور أساقفة وآباء أخوية القبر المقدس والمؤمنين من أبناء الرعية في المدينة المقدسة.

 

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