رزاق سيسيه يزور معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

حرص الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم نادي الزمالك السابق، على زيارة معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية "كان 2023".

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة "كان 2023"، قد انطلقت السبت الماضي، في دولة كوت ديفوار، وتستمر فعاليات المونديال القاري حتى يوم 11 فبراير المقبل.

ونشر سيسيه صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بنجوم الفراعنة، وفى مقدمتهم محمد صلاح قائد المنتخب وليفربول الإنجليزى، وعلق سيسيه: "مرحباً ببلدي الثاني فى كوت ديفوار حظ طيب لكم".

سيسيه يزور معسكر الفراعنة

سيسيه يزور معسكر الفراعنة

واستهل المنتخب الوطني الأول، مشواره نحو النجمة الثامنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، بالتعادل الإيجابي أمام منتخب موزمبيق بنتيجة 2/2.

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة نظيره منتخب غانا، الخميس المقبل في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة مجموعات "كان 2023".

ويقع المنتخب الوطني الأول، في المجموعة الثانية، والتي تضم كلا من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

ويتربع الرأس الأخضر على قمة المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على منتخب غانا في مفاجأة مدوية بنتيجة 2/1، ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني بالمجموعة الثانية، برصيد نقطة وحيدة، متساويا مع منتخب موزمبيق بنفس الرصيد من النقاط، وأخيرا غانا بلا رصيد من النقاط.