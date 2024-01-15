لا يفوتك هذا المساء| مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة بنى نعيم.. و4 تغييرات فى تشكيل "الفراعنة" أمام غانا

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بعد الرشوة الكبرى بأسوان.. ما هى عقوبة المرتشي في مصر؟

لا تزال قضية الرشوة الكبرى، المعروفة إعلاميًا باسم “فساد شركة مياه أسوان” تحتل صدارة الأخبار على منصات التواصل المُختلفة والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بالشركة ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607482

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختطف وتقتل الإنسانية فى قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تختطف وتقتل الإنسانية في غزة وتحولها إلى ورقة مساومة ومقايضة. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنه لليوم 101 على التوالي، تواصل دولة الاحتلال اختطاف كامل قطاع غزة واستباحة حياة أكثر من.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607458

مسئول أممى: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ جرائم الإبادة تجاه الشعب الفلسطينى

قال هيثم أبوالسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني ومساعدته في حربه ضد إسرائيل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607591

الحكومة اليمنية: الحوثيون يسعون لجر البلاد إلى ساحة مواجهة لأغراض دعائية مضللة

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها إن الحكومة اليمنية تطلب دعمًا من المجتمع الدولي لبسط سيطرتها على كامل تراب اليمن. وأضافت، أن الحوثيين يسعون لجر البلاد إلى.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607590

القاهرة الإخبارية: مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة بنى نعيم شرق الخليل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مراسلتها باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بني نعيم شرق الخليل أثناء اقتحامها لمنزلي عملية منفذي عملية "رعنانا" في تل أبيب. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607588

إفلاس الإرهابية.. "الإخوان" تثير البلبلة بإعادة نشر فيديوهات قديمة

إفلاس فكري غير مسبوق تتمادى فيه الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية، رغم فضائحهم المستمرة بمحاولة نشر فيديوهات قديمة ومفبركة بهدف محاولات بائسة من جانبهم تنكشف فور نشرها حيث يتم فحصها وكشفها أمام الرأي العام بأنها فقط فيديوهات قديمة يعاد نشرها ليس إلا لخلق حالة من البلبلة، لأهداف خبيثة يبحثون عنها لسبب مريض في أنفسهم، خاصة وأن الشعب المصري يعي كل ما يقومون به من مخططات مشبوهة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607492

الحوثيون يتبنّون استهداف "سفينة أمريكية" في خليج عدن

تبنى حركت جماعة الحوثي الإثنين هجومًا على سفينة أمريكية في خليج عدن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إصابة سفينة حاويات بصاروخ بالستي مضاد للسفن. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607605

جوتيريش: بعد مرور 100 يوم لا يمكن استمرار ما يحدث فى غزة

ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على هجمات 7 أكتوبر والحرب التي تلتها بين إسرائيل وحماس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607560

4 تغييرات فى تشكيل «الفراعنة» أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق

بدأ روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى إعادة ترتيب أوراقه من جديد، بعد المفاجآت التى شهدتها مباراتا الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بهدف استعادة التوازن من جديد وعدم ترك أى شىء للصدفة، لأن ذلك قد يكلف «الفراعنة» الكثير. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4607579