مسئول أممى: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ جرائم الإبادة تجاه الشعب الفلسطينى

قال هيثم أبوالسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني ومساعدته في حربه ضد إسرائيل.

الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأكد هيثم أبوالسعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن ادعاءات إسرائيل على مصر بعرقلة دخول المساعدات لقطاع غزة غير صحيحة، حيث الجميع يعلم أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل مساعدة شعب فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل مستمرة في تنفيذ جرائم الإبادة تجاه الشعب الفلسطيني، حيث يمكن القول إن الكيان الإسرئيلي لا يستمع إلى صوت الحق، معبرًا: "استمعنا لعدد كبير من المسئولين الأمميين العاملين في غزة وأكدوا أن اتهامات إسرائيل لمصر غير صحيحة".

وقف إطلاق النار

وطالب في نهاية حديثه بضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.