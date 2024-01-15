الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحوثيون يتبنّون استهداف "سفينة أمريكية" فى خليج عدن

الحوثي
الحوثي

تبنى حركت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، هجومًا على سفينة أمريكية في خليج عدن بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إصابة سفينة حاويات بصاروخ بالستي مضاد للسفن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، "نفذتِ القوِاتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةً أمريكيةً في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة"، معتبرا أن ذلك يأتي "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة.. وفي إطار الردّ على العدوان الأمريكيّ البريطانيّ على بلدنا".

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