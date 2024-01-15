4 تغييرات فى تشكيل «الفراعنة» أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق

بدأ روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى إعادة ترتيب أوراقه من جديد، بعد المفاجآت التى شهدتها مباراتا الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بهدف استعادة التوازن من جديد وعدم ترك أى شىء للصدفة، لأن ذلك قد يكلف «الفراعنة» الكثير.

وشهدت مباراتا الجولة الأولى من مجموعة مصر مفاجأتين من العيار الثقيل، أولاها تعادل «الفراعنة» مع موزمبيق بشق الأنفس، عن طريق محمد صلاح، من ضربة جزاء حصل عليها مصطفى محمد فى الوقت بدل الضائع، ولولاها لخرج الأكثر تتويجًا باللقب خاسرًا بنتيجة ١-٢، قبل أن يزيد منتخب كاب فيردى من تعقيدات المجموعة، ويفوز على غانا بنتيجة ٢-١، ما أربك الحسابات لدى الجميع وأشعل المجموعة الثانية.

وحاول «فيتوريا» احتواء لاعبيه عقب التعادل أمام موزمبيق، من خلال إعلانه تحمل مسئولية ما حدث خلال المباراة، عبر المجازفة بالاعتماد على بعض العناصر التى لم تكن جاهزة بالقدر الكافى لخوض هذه المباراة، وهو ما يجعله مرغمًا على إعادة التفكير فى التشكيل الذى سيخوض به مباراة غانا فى الجولة الثانية، المقررة إقامتها مساء بعد غدٍ الخميس، حتى يتحسن الأداء بشكل أفضل، فى ظل صعوبة المباراة التى سيسعى خلالها «البلاك ستارز» لحصد نقطة التعادل على الأقل، للحفاظ على فرصة تأهله للدور التالى.

وظهرت رغبة المدرب البرتغالى فى إجراء بعض التعديلات على تشكيل «الفراعنة» أمام غانا، فى مقدمتها الاعتماد على أحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر، على حساب محمد حمدى، ومروان عطية فى وسط الملعب، بدلًا من محمد الننى أو حمدى فتحى، إلى جانب الدفع بإمام عاشور على حساب أحمد سيد «زيزو»، ليعود محمد صلاح إلى مركزه الطبيعى فى الجناح الأيمن.

كما يفكر روى فيتوريا فى الدفع بعمر كمال عبدالواحد فى مركز الظهير الأيمن، على حساب محمد هانى، خاصة بعد الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها الأخير، وتسببت فى ظهور مساحات كبيرة بخط دفاع «الفراعنة»، وهو ما يرغب المدرب البرتغالى فى تلافيه خلال المباراة المقبلة، خاصة أن «البلاك ستارز» لديه لاعبون مميزون فى جناحى الملعب والهجوم، على رأسهم محمد قدوس، لاعب وست هام الإنجليزى.

وتحدث المدير الفنى للمنتخب مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة موزمبيق، مؤكدًا أنه غير قلق بشأن التأهل لدور الـ١٦ من كأس الأمم الإفريقية، لكنه يفكر فيما هو أبعد من ذلك، ما يحتم عليه علاج بعض الأخطاء حتى لا يكون «الفراعنة» صيدًا سهلًا لأى منتخب إفريقى فى الأدوار الإقصائية، التى تحتاج حتمًا إلى أداء أفضل مما ظهر فى الجولة الأولى.

واعتبر مدرب «الفراعنة» أن ما حدث فى مواجهة موزمبيق درس فى وقته، متابعًا فى حديثه مع اللاعبين: «كان بإمكانكم استغلال التقدم فى بداية المباراة للقضاء على آمال المنافس، من خلال تعزيز الهدف وقتل أى آمال فى عودته، لكن العكس هو ما حدث، بسبب الاستهانة بالمنافس».

وشدد «فيتوريا» على أهمية مباراة غانا، وضرورة تحقيق الفوز بها، من أجل استعادة حظوظ منتخب مصر فى التأهل للدور المقبل من البطولة، واستغلال تعثر «رفاق أندريه آيو»، خاصة أنه المنافس الأول على صدارة المجموعة.

وخضع لاعبو منتخب مصر الذين شاركوا فى مباراة موزمبيق لجلسة استشفاء؛ من أجل «فك» العضلات واستعادة الطاقة، ثم خاضوا مرانًا خفيفًا، بينما أدى باقى اللاعبين مرانًا كاملًا، فى إطار الاستعداد لمواجهة غانا.

وحصل «فيتوريا» من محللى الأداء فى جهازه الفنى على بعض الملاحظات الخاصة بمباراة موزمبيق، خاصة ما يتعلق بالأخطاء التى ارتكبها اللاعبون فى المباراة، بالإضافة إلى تحليل شامل لأداء منتخب غانا خلال مباراته الأولى أمام كاب فيردى.

ويعقد المدرب البرتغالى جلسة مع لاعبى المنتخب الوطنى، غدًا الأربعاء، من أجل مراجعة أخطائهم التى وقعوا فيها أمام موزمبيق وتصحيحها، إلى جانب مشاهدة تسجيلات لمنتخب غانا، لشرح نقاط القوة والضعف فى صفوفه.

ويلتقى منتخب مصر نظيره الغانى، فى العاشرة مساء بعد غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التى يتصدر ترتيبها كاب فيردى برصيد ٣ نقاط، ويأتى خلفه مصر وموزمبيق فى المركزين الثانى والثالث على الترتيب بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يحتل منتخب غانا المركز الأخير فى المجموعة دون نقاط.